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При ударах Израиля по северо-востоку Ливана погибли 60 человек. Не стихают взрывы и в секторе Газа
В результате авиаударов ЦАХАЛ по северо-востоку Ливана погибли 60 человек. Атакам подверглись около 20 населенных пунктов.
Ранее израильская армия зафиксировала запуск около 150 ракет движением "Хезболла" по территории еврейского государства. Со своей стороны, группировка выпустила коммюнике, в котором заявила об уничтожении более 90 израильских военнослужащих с 1 октября, когда началась сухопутная операция ЦАХАЛ в Ливане.
Не стихают взрывы и в секторе Газа: не менее 7 палестинцев погибли в результате очередного удара израильской армии по северу анклава.
Между тем портал Axios сообщает о предложении директора ЦРУ ввести 28-дневное перемирие в секторе Газа, а также осуществить обмен 8 заложников на десятки палестинских заключенных.
Как пишет The Times of Israel со ссылкой на офис израильского премьера, Нетаньяху не получал такое предложение, иначе бы принял его.
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