ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

При атаке на военные базы США в Ираке пострадали 11 американских солдат

Одиннадцать американских военнослужащих пострадали во время иранской атаки 8 января на военные базы США на территории Ирака. Это признало Минобороны США, сообщает агентство "Рейтер" со ссылкой на источники в Пентагоне. Удар по базе был ответом на убийство в Багдаде генерала Касема Сулеймани, который командовал силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции. До сих пор и президент США Дональд Трамп, и представители Пентагона не раз заявляли, что никто из американских военнослужащих 8 января не пострадал.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все