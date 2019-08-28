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При атаке ночного клуба в Мексике погибли 23 человека

Атака на ночной клуб в Мексике: неизвестные забросили в заведение взрывные устройства. Погибли 23 человека, 13 получили ранения. Нападавшим удалось сбежать. Сейчас место ЧП оцеплено, там работают эксперты-криминалисты. Местная полиция проводит расследование.

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