По данным Министерства обороны России, весь сегодняшний день идут ожесточенные бои в районе населенного пункта Суджа Курской области. ВСУ атаковали ряд местных населенных пунктов с применением беспилотников. Как сообщают областные власти, погиб мирный житель, несколько десятков ранено, в том числе трое детей. Серьезно повреждены десятки жилых домов.

На территорию России попыталась также вторгнуться группа из 300 человек при поддержке 11 танков и 22 бронемашин. Как сообщают в Минобороны России, пограничная армейская группировка дала эффективный отпор. Уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, а также неизвестное количество живой силы. В окрестностях Суджи ожесточенные бои продолжаются.