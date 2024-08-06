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При атаке ВСУ на населенные пункты в Курской области погиб мирный житель, несколько десятков ранено
По данным Министерства обороны России, весь сегодняшний день идут ожесточенные бои в районе населенного пункта Суджа Курской области. ВСУ атаковали ряд местных населенных пунктов с применением беспилотников. Как сообщают областные власти, погиб мирный житель, несколько десятков ранено, в том числе трое детей. Серьезно повреждены десятки жилых домов.
На территорию России попыталась также вторгнуться группа из 300 человек при поддержке 11 танков и 22 бронемашин. Как сообщают в Минобороны России, пограничная армейская группировка дала эффективный отпор. Уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, а также неизвестное количество живой силы. В окрестностях Суджи ожесточенные бои продолжаются.
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