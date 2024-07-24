При крушении рыболовецкого судна у Фолклендских островов погибли трое россиян

"По рыболовецкому судну в Южной Америке появились дополнения. По данным береговой охраны Фолклендов и судовладельца, россиян на борту было восемь, из них четверо живы, трое погибли, один числится пропавшим", - сообщила дипломат.

Ранее сообщалось, что в Атлантике затонуло рыболовецкое судно с россиянами в экипаже. Судно, которое ходило под флагом Островов Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, подало сигнал о "неконтролируемом затоплении" вечером 22 июля. На тот момент оно находилось примерно в 200 морских милях к востоку от столицы Фолклендских островов Стэнли. Согласно предварительным данным, среди 27 членов экипажа были 10 испанцев, включая капитана судна, а также граждане России, Перу, Индонезии и Уругвая. Отмечается, что 14 человек, успевшие перебраться на спасательные надувные плоты, были спасены прибывшими на помощь судами.