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При крушении рыболовецкого судна у Фолклендских островов погибли трое россиян
Трое граждан России, находившихся на потерпевшем крушение у Фолклендских островов рыболовецком судне Argos Georgia, погибли. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"По рыболовецкому судну в Южной Америке появились дополнения. По данным береговой охраны Фолклендов и судовладельца, россиян на борту было восемь, из них четверо живы, трое погибли, один числится пропавшим", - сообщила дипломат.
Ранее сообщалось, что в Атлантике затонуло рыболовецкое судно с россиянами в экипаже. Судно, которое ходило под флагом Островов Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, подало сигнал о "неконтролируемом затоплении" вечером 22 июля. На тот момент оно находилось примерно в 200 морских милях к востоку от столицы Фолклендских островов Стэнли. Согласно предварительным данным, среди 27 членов экипажа были 10 испанцев, включая капитана судна, а также граждане России, Перу, Индонезии и Уругвая. Отмечается, что 14 человек, успевшие перебраться на спасательные надувные плоты, были спасены прибывшими на помощь судами.
Кадр видео из соцсетей
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