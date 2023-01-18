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При крушении вертолета в Броварах погибло руководство МВД Украины
На борту вертолета, который разбился 18 января в Броварах Киевской области, находились представители руководства МВД Украины, они погибли. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на главу Нацполиции Украины Игоря Клименко, пишет БелТА.
Всего в результате крушения погибли 16 человек, в том числе двое детей. 9 погибших находились на борту вертолета.
В вертолете находился глава МВД Денис Монастырский и его первый заместитель, они оба погибли.
Фото:БелТА
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