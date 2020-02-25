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При наезде на людей в Германии пострадали 18 детей

Об этом сообщает полиция Северного Гессена. Всего же в госпитали направлены не менее 35 человек, 17 уже покинули больницы и продолжат лечение амбулаторно. Напомним, накануне 29-летний гражданин Германии въехал в толпу на авто в городе Фолькмарзен прямо во время традиционного карнавала. Его мотивы по-прежнему неизвестны.

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