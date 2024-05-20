ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

При нападении в школе в Китае два человека погибли и десять ранены

При нападении в школе в Китае два человека погибли и десять ранены

По меньшей мере два человека погибли, еще десять получили ранения в результате нападения в начальной школе в городе Гуйси провинции Цзянси на юго-востоке Китая. Об этомсообщили местные власти, пишет БЕЛТА.

Как отметили в городском управлении общественной безопасности, шесть из десяти пострадавших получили легкие ранения. Возраст жертв и раненых не уточняется.

Отмечается, что подозреваемой оказалась 45-летняя женщина, ее задержала полиция. Ведется расследование инцидента.

Фото: pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все