При обрушении дома в Египте погибли не менее девяти человек

В Египте расследуют причины обрушения 13-этажного дома в городе Александрия. Девять человек погибли. В здании произошел вертикальный раскол, в результате половина строения рухнула на землю. Все это время спасатели пытались найти выживших. Сообщается, что сооружение использовалось для размещения отдыхающих в летний сезон и было включено в список структурно уязвимых зданий. Правоохранители задержали владельца дома и четырех подрядчиков.