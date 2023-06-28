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При обрушении дома в Египте погибли не менее девяти человек

В Египте расследуют причины обрушения 13-этажного дома в городе Александрия. Девять человек погибли. В здании произошел вертикальный раскол, в результате половина строения рухнула на землю. Все это время спасатели пытались найти выживших. Сообщается, что сооружение использовалось для размещения отдыхающих в летний сезон и было включено в список структурно уязвимых зданий. Правоохранители задержали владельца дома и четырех подрядчиков.

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