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При обрушении кровли спортивно-концертного комплекса "Петербургский" погиб мужчина
При обрушении кровли спортивно-концертного комплекса "Петербургский" погиб мужчина. Инцидент произошел при демонтаже, в ходе которого строители должны были перерезать 112 креплений крыши к железобетонному кольцу. По сообщению спасателей, обрушилось 80 процентов конструкций стен и кровли, примерная площадь обрушения составила почти 28 тысяч квадратных метров. Комплекс был построен в 1980 году.
Рабочий нарушил технику безопасности.
Инструкции по демонтажу кровли предполагали, что рабочие находятся в люльке. Им нужно было срезать 112 вант, на которых держалась крыша. Бригада отсоединила девять креплений, после этого здание начало трещать.
Сварщик, который разъединял крепежи, вылез из люльки и продолжил работу на краю крыши. Когда конструкция начала падать, люльку от места падения отвел крановщик, но мужчина не успел в нее запрыгнуть.
Спасатели обнаружили тело строителя, погибшего при обрушении спортивно-концертного комплекса "Петербургский", сообщило городское управление МЧС РФ.
Им оказался 29-летний Матвей Кучеров из Петрозаводска.
Источник: "Фонтанка"
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