При обрушении моста в Смоленской области один человек погиб, шестеро пострадали

ЧП в Смоленской области. В городе Вязьме обрушился мост. На путепроводе в тот момент находились легковая машина и грузовик. 6 человек пострадали, 5 из них госпитализированы. Конструкция моста обрушилась на железнодорожные пути (движение составов на перегоне Вязьма – Семлево приостановлено). Железная дорога соединяет Беларусь и Москву. В частности, через нее следуют пассажирские поезда Гомель, Минск, Полоцк, Брест, Гродно с конечным пунктом следования в Москве. По факту обрушения путепровода возбуждено уголовное дело.