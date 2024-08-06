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При обстреле авиабазы в Ираке пострадали военные США
Пятеро американских военных получили ранения в ходе атаки на базу США в провинции Анбар в Ираке. Один из них в тяжелом состоянии. Информацию Reuters подтвердили в Пентагоне.
Сообщается, по авиабазе выпущены две ракеты. Ранее американские военные нанесли авиаудар по городу Мусаиб в иракской провинции Бабиль. Погибли не менее четырех человек.
Как заявляют американские военные, целью атаки стали боевики, которые представляли угрозу для американских и коалиционных сил. Также армия обороны Израиля зафиксировала перелет через границу "многочисленных подозрительных воздушных целей" со стороны Ливана. Одна из них перехвачена системой ПВО.
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