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При обстреле авиабазы в Ираке пострадали военные США

Пятеро американских военных получили ранения в ходе атаки на базу США в провинции Анбар в Ираке. Один из них в тяжелом состоянии. Информацию Reuters подтвердили в Пентагоне.

Сообщается, по авиабазе выпущены две ракеты. Ранее американские военные нанесли авиаудар по городу Мусаиб в иракской провинции Бабиль. Погибли не менее четырех человек.

Как заявляют американские военные, целью атаки стали боевики, которые представляли угрозу для американских и коалиционных сил. Также армия обороны Израиля зафиксировала перелет через границу "многочисленных подозрительных воздушных целей" со стороны Ливана. Одна из них перехвачена системой ПВО.

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