При обстреле авиабазы в Ираке пострадали военные США

Пятеро американских военных получили ранения в ходе атаки на базу США в провинции Анбар в Ираке. Один из них в тяжелом состоянии. Информацию Reuters подтвердили в Пентагоне.

Сообщается, по авиабазе выпущены две ракеты. Ранее американские военные нанесли авиаудар по городу Мусаиб в иракской провинции Бабиль. Погибли не менее четырех человек.