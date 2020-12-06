При пожаре на Манхэттене серьезно повреждена церковь XIX века

На Манхэттене горела церковь 19 века. На историческое здание пламя перекинулось с соседней заброшенной постройки. Огонь распространялся так быстро, что пожарные не сразу смогли локализовать и потушить возгорание. По итогу у 128-летнего здания обвалилась крыша, навсегда утеряны церковные витражи. 4 человека получили травмы.