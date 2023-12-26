При пожаре в Албании 42 человека отравились дымом

В Албании 42 человека пострадали при пожаре - отравились дымом. Всех доставили в больницу.

Инцидент произошел недалеко от столицы Тираны - в городе Люшне загорелся 12-этажный дом. По сообщениям местной полиции, эвакуировать удалось всех жильцов. Пожарные боролись с огнем несколько часов, прежде чем им удалось его потушить.