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При пожаре в ТЦ "Мега Химки" погиб работник торгового центра

При пожаре в ТЦ "Мега Химки" погиб работник торгового центра

Один человек погиб в результате пожара в торговом центре "Мега Химки", сообщают РИА Новости со ссылкой наГУ МЧС Подмосковья.

"Подтверждаем гибель одного человека", - сказали в пресс-службе ведомства.

Версия поджога в ТЦ "Мега Химки" не подтвердилась, основные версии возникновения пожара - неисправность электрооборудования или нарушения во время работ, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"Версия поджога пока не подтверждается, в качестве основных причин пожара рассматриваются неисправность в электрооборудовании и нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ", - уточнил РИА Новости представитель экстренных служб.

Пожар начался в магазинев подмосковном торговом центре "Мега Химки" в 6 утра. К настоящему времени огонь локализован на площади 7 тысяч квадратных метров.

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