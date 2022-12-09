При пожаре в ТЦ "Мега Химки" погиб работник торгового центра

Один человек погиб в результате пожара в торговом центре "Мега Химки", сообщают РИА Новости со ссылкой наГУ МЧС Подмосковья.

"Подтверждаем гибель одного человека", - сказали в пресс-службе ведомства.

Версия поджога в ТЦ "Мега Химки" не подтвердилась, основные версии возникновения пожара - неисправность электрооборудования или нарушения во время работ, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"Версия поджога пока не подтверждается, в качестве основных причин пожара рассматриваются неисправность в электрооборудовании и нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ", - уточнил РИА Новости представитель экстренных служб.