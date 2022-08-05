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При разгоне митинга в Нидерландах часть полицейских была в штатском и применяла дубинки
Недовольство экономической ситуацией выливается в протесты обычных граждан. Правда, все менее многочисленные. Демократические режимы терпеть критику не намерены. Ранее в Нидерландах жестко разогнали небольшой мирный митинг фермеров. Часть полицейских была в штатском. Против манифестантов применили грубую физическую силу и дубинки.
В Нидерландах протесты фермеров начались из-за программы правительства по сокращению вредных соединений азота. Если планы реализуют, то 30 % животноводов должны будут закрыть свой бизнес.
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