При разгоне митинга в Нидерландах часть полицейских была в штатском и применяла дубинки

Недовольство экономической ситуацией выливается в протесты обычных граждан. Правда, все менее многочисленные. Демократические режимы терпеть критику не намерены. Ранее в Нидерландах жестко разогнали небольшой мирный митинг фермеров. Часть полицейских была в штатском. Против манифестантов применили грубую физическую силу и дубинки.