При столкновениях в лагере беженцев на юге Ливана погибли 15 человек

Жертвами возобновившихся в среду вечером вооруженных столкновений в лагере беженцев Айн-эль-Хельва между боевым крылом партии "Фатх" и радикальными палестинскими бандформированиямистали 15 человек, еще 150 получили ранения, пишет РИА Новости со ссылкой на ливанское национальное агентство NNA.

Ранее в понедельник в результате очередных боестолкновений между палестинскими вооруженными формированиями в лагере Айн-эль-Хельва погибли шесть человек и более 80 получили ранения.

"Бои, которые уже считаются наиболее ожесточенными, вспыхнули с новой силой утром (в четверг) на всех направлениях. По последним данным, с начала столкновений погибли 15 человек и 150 получили ранения", - пишет агентство.

На прошлой неделе, в четверг, в Айн-эль-Хельве вспыхнули столкновения между ФАТХ и вооруженными группировками, в ходе которых велась стрельба из автоматов и были выпущены снаряды. Пресс-служба ФАТХ в Ливане заявила, что стрельбу в лагере начали исламистские группировки. В конце июля между ФАТХ и исламистскими группировками в Айн-эль-Хельве вспыхнули ожесточенные столкновения, продлившиеся несколько дней. Они начались после убийства одного из командиров ФАТХ Ашрафа аль-Армуши.

В среду пресс-службы палестинских движений "Фатх" и "Хамас" заявили в совместном коммюнике о достижении всеобщей договоренности о прекращении огня в лагере беженцев и передаче всех кто связан с убийством аль-Армуши ливанским правоохранительным органам. Однако бои возобновились с новой силой уже через несколько часов после заявления.