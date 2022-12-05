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При взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью погибли три человека

При взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва на аэродроме под Рязанью. Об этом сообщает БелТА.

Согласно предварительной информации, в результате взрыва бензовоза произошло возгорание. По меньшей мере три человека погибли, еще шестеро пострадали.

Известно, что в результате происшествия также поврежден самолет. Обстоятельства случившегося уточняются.

Фото: Pixabay

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