При взрыве бензовоза в Кении погибли 13 человек

В западной Кении 13 человек погибли при взрыве танкера. Он перевернулся на дороге из-за столкновения с 20-тонным грузовиком. Люди бросились набирать вытекающий бензин. Не прошло и нескольких минут, как разлитое топливо воспламенилось и прогремел взрыв.