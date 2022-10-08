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При взрыве на Крымском мосту погибли три человека
В результате подрыва грузовика на Крымском мосту погибли три человека, сообщил СК по итогам предварительного расследования. Об этом пишет РИА Новости.
"Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются", - говорится в заявлении ведомства.
Как выяснилось, фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, также по месту жительства проводят обыски.
Фото:pixabay.com
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