Прибалтика готовится к банкротству флагманского авиаперевозчика
Автор:Редакция news.by
Прибалтийский авиасектор оказался на грани коллапса из-за финансового кризиса airBaltic. I квартал 2026 года принес компании 70 млн евро чистого убытка.
Премьер Латвии уже официально признал, что без срочных финансовых вливаний извне и поиска стороннего инвестора авиакомпания не выживет.
Ситуацию до предела обостряют просрочки по кредитным обязательствам и требование вернуть 30 млн евро государственного займа до конца августа.
Литва уже экстренно разрабатывает план "Б". Министр транспорта публично подтвердил подготовку к сценарию с полным прекращением полетов airBaltic, что нанесет тяжелейший удар по пассажиропотоку региона.