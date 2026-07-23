Прибалтика готовится к банкротству флагманского авиаперевозчика

Прибалтийский авиасектор оказался на грани коллапса из-за финансового кризиса airBaltic. I квартал 2026 года принес компании 70 млн евро чистого убытка.

Премьер Латвии уже официально признал, что без срочных финансовых вливаний извне и поиска стороннего инвестора авиакомпания не выживет.

Ситуацию до предела обостряют просрочки по кредитным обязательствам и требование вернуть 30 млн евро государственного займа до конца августа.

Литва уже экстренно разрабатывает план "Б". Министр транспорта публично подтвердил подготовку к сценарию с полным прекращением полетов airBaltic, что нанесет тяжелейший удар по пассажиропотоку региона.