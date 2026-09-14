Прибалтика прочно закрепилась в лидерах по числу самоубийств

Евростат опубликовал пугающие данные о масштабах психологического кризиса в странах Старого Света. Согласно отчету, за 12 месяцев более 48 тыс. жителей ЕС добровольно ушли из жизни. При этом главным эпицентром суицидов оказались страны Прибалтики. Абсолютное первенство в этом мрачном списке заняла Литва с показателем почти 19 смертей на 100 тыс. населения.

В первую пятерку депрессивных государств вошли и ее ближайшие соседи. Эстония закрепилась на 4-м месте, следом - Латвия. На этом фоне благополучнее всего выглядит Южная Европа - на Кипре и в Греции уровень самоубийств оказался в 5 раз ниже прибалтийского, что, по мнению социологов, обнажает глубокий провал социальных и медицинских программ поддержки граждан в странах Балтии.