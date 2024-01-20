Прибалтика намерена создать "линию обороны"

Страны Балтии планируют создать "линию обороны" на восточных границах, оправдывая это потенциальной угрозой со стороны России.

Эстония уже заявила о намерении построить примерно 600 специальных бетонных бункеров. Каждый из них рассчитан на 10 человек. Взведение защитных сооружений обойдется Таллину примерно в 60 млн евро.