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Прибалтика намерена создать "линию обороны"

Страны Балтии планируют создать "линию обороны" на восточных границах, оправдывая это потенциальной угрозой со стороны России.

Эстония уже заявила о намерении построить примерно 600 специальных бетонных бункеров. Каждый из них рассчитан на 10 человек. Взведение защитных сооружений обойдется Таллину примерно в 60 млн евро.

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