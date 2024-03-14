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Прибалтика создаст железный занавес с Беларусью и Россией

Премьер Латвии объявила о создании "железного занавеса" между Прибалтикой и Беларусью с Россией.

Правда, политик была вынуждена подметить, что Рига экономически зависима от этого региона, и в скором времени это решить вряд ли удастся.

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