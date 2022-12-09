3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Прибалтика тратит деньги на вооружение, пока граждане экономят
Руководители Прибалтийских республик договорились сегодня о синхронном увеличении расходов на оборону до 3 % ВВП. Этот уровень будет достигнут в течение года или двух.
В настоящий момент три страны расходуют на военные нужды чуть более 2 % валового внутреннего продукта. Дополнительные средства возможно добыть только благодаря бюджетной мобилизации. Вдобавок данные расходы не будут служить развитию национальной экономики. Своей военной промышленности в Прибалтике практически нет, а потому деньги потратят на закупку продукции американского и западноевропейского ВПК.
Также стало известно о резком росте цен на электроэнергию в трех Прибалтийских республиках. Все они закупают этот ресурс на норвежской бирже, где котировки превысили 400 евро за МВт/час. На тарифах для граждан это отразится немедленно. Прибалтам наверняка придется серьезно экономить, включая свет пореже.
А граждане Литвы начали получать платежки за отопление. По самым осторожным подсчетам, рост к ноябрю прошлого года составил 20 %. При этом в ноябре отопительный сезон только начался.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов