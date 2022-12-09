Прибалтика тратит деньги на вооружение, пока граждане экономят

Руководители Прибалтийских республик договорились сегодня о синхронном увеличении расходов на оборону до 3 % ВВП. Этот уровень будет достигнут в течение года или двух.

В настоящий момент три страны расходуют на военные нужды чуть более 2 % валового внутреннего продукта. Дополнительные средства возможно добыть только благодаря бюджетной мобилизации. Вдобавок данные расходы не будут служить развитию национальной экономики. Своей военной промышленности в Прибалтике практически нет, а потому деньги потратят на закупку продукции американского и западноевропейского ВПК.

Также стало известно о резком росте цен на электроэнергию в трех Прибалтийских республиках. Все они закупают этот ресурс на норвежской бирже, где котировки превысили 400 евро за МВт/час. На тарифах для граждан это отразится немедленно. Прибалтам наверняка придется серьезно экономить, включая свет пореже.