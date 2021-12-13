Прибалтика увеличивает закупки энергии в Беларуси и России

Важность обеспечения энергетической безопасности Беларуси сложно переоценить, учитывая скачки мировых цен на природный газ и электроэнергию. Так, увеличить закупки электричества в Беларуси и России намерены страны Прибалтики. Это сообщает Эстонское гостелевидение. Причем, начиная с октября, Латвия и Эстония уже нарастили на 40 % энергоимпорт из Союзного государства. Это происходит несмотря на то, что страны Прибалтики объявили о намерении выйти из сети БРЭЛЛ, позволяющей обеспечивать перетоки электричества из России и Беларуси. Но вместо сокращения импорта наши соседи, только его наращивают. Причина в резком удорожании электричества на норвежской бирже. В последние дни мегаватт-час электричества там стоил тысячу евро. Это стало причиной резкого подорожания коммуналки.