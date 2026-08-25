Прибалтийские фермеры бьют тревогу. Летом 2026 года из-за капризов погоды они понесли огромные убытки, но ни правительства, ни Евросоюз не принимают эффективных мер для спасения агросектора.

Брюссель выделил на поддержку сельского хозяйства 540 млн евро. Прибалтам, которые особенно остро переживают кризис, перепало 17 млн на все три республики - это не позволит хозяйствам даже просто удержаться на плаву.

Ассоциации местных аграриев обвиняют власти своих стран и руководство Евросоюза в попытке уничтожить традиционный уклад жизни, делая ставку на крупные корпорации. Импорт продовольствия покрывает 3/4 потребностей стран Балтии в продовольствии. При этом местным фермерам приходится конкурировать с поставщиками дешевого и некачественного зарубежного товара.

Крестьяне указывают: их буквально уничтожают как класс. За последние 20 лет количество фермерских хозяйств в Литве, Латвии и Эстонии сократилось на 2/3.