Прибалтийские страны самостоятельно не справляются с последствиями бури

Буря, которая обрушилась на Прибалтику 10 дней назад, оказалась вызовом, с которым власти стран не справились.

Официальный Вильнюс собирается просить денег на ликвидацию последствий стихийного бедствия в Евросоюзе. Литва не в силах восстановить разрушенное и уничтоженное. Речь может идти о 30-40 млн евро.

При этом спустя полторы недели после бури без электричества в стране остаются еще 5 тыс. домохозяйств.

Тем временем власти Риги выпустили предупреждение гражданам: не посещать городские кладбища. После все той же бури деревья там могут рухнуть в любой момент, а чтобы спилить те, которые представляют собой опасность, у коммунальных служб недостает ресурсов.