Прибыль крупнейших немецких компаний упала на 10 % в 2025 году

Экономический локомотив Евросоюза больше не тянет, глубокий спад отмечается в ключевых секторах. Суммарная прибыль крупнейших немецких компаний по итогам 2025 года обвалилась сразу на 10 %.

Чистая разница между поступлениями и расходами бизнес-гигантов сократилась почти на 12 млрд евро. При этом сильнее всего кризис ударил по направлениям, где Германия традиционно удерживала мировое лидерство, - автомобилестроению, химической промышленности и точному приборостроению.

Зато отлично себя чувствует военно-промышленный комплекс - у концерна Rheinmetall выручка за 2025 год выросла на 30 %.