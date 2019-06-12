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Прибывающие в Италию мигранты могут остаться без лодок
Совет министров одобрил законопроект об усилении мер против нелегалов. Власти Италии теперь смогут выписывать штрафы от 10 до 50 тысяч евро капитанам судов, которые отказываются подчиниться требованиям береговой охраны, финансовой гвардии и другим госструктурам. Европа переживает самый серьезный миграционный кризис со времен Второй мировой войны.
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