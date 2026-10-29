Причиной аварии в Испании мог стать компьютерный сбой и действия диспетчеров

Появились новые детали по делу о крупной железнодорожной аварии в Испании. Причиной столкновения двух поездов мог стать компьютерный сбой и последующие действия диспетчеров. Об этом пишут СМИ со ссылкой на министра транспорта страны.

По его словам, из-за потери связи между серверами на станции Урда отключилась немецкая система безопасности. В результате на участке протяженностью 63 км перестал работать электронный контроль движения поездов.

Шесть составов, находившихся на линии, совершили экстренную остановку. Но вскоре после сбоя диспетчеры ошибочно разрешили одному из поездов возобновить движение. Этот шаг глава ведомства пояснить не смог. Состав продолжил путь и столкнулся с другим поездом, стоявшим на путях. В результате катастрофы погибли не менее 68 человек, более 180 получили ранения, 15 из них находятся в тяжелом состоянии.

В Испании объявлен национальный траур, временно полностью парализовано движение по южной высокоскоростной ж/д-магистрали. Отменены официальные мероприятия с участием короля, а также приостановлены матчи Кубка страны по футболу.