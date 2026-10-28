Причиной трагедии в Испании могла стать человеческая ошибка

Появились подробности трагедии в Испании. Правительство страны рассматривает человеческую ошибку как одну из возможных причин столкновения двух пассажирских поездов. Местные СМИ пишут, что сотрудник не предупредил поезд о приближающемся составе.

Жертвами стали 50 человек, пострадали около 180. На месте ЧП работают спасатели и медики.

Напомним, трагедия случилась неподалеку от Толедо - один скоростной поезд врезался в хвостовую часть другого. После удара два вагона одного из составов сошли с рельсов.

Фото РИА Новости