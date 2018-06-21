ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Причиной автокатастрофы в Мексике стал отказ тормозной системы

Грузовик на полном ходу въехал в группу людей. Инцидент произошел на одной из остановок в штате Чьяпас. Сначала автомобиль протаранил несколько машин, а после врезался в прохожих на остановке. В итоге погибли 7 человек, еще 12 госпитализированы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все