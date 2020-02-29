Причиной беспорядков во Франции стал концерт певца из Конго

В столице Франции всю ночь не прекращались беспорядки. Эпицентром стал район Лионского вокзала. Столкновения с полицией на улице Берси были устроены активистами конголезской диаспоры. Они выступали против концерта певца из Конго. Задержаны не менее 30 участников столкновений с органами правопорядка. Пассажиров с Лионского вокзала эвакуировали из-за пожара. Его причиной стал поджог демонстрантами скутеров и мусорных баков. Работа двух парижских станций метро во время беспорядков была приостановлена.



