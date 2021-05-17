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Причиной ЧП в израильской синагоге могла стать переполненность трибуны
Известно, что храм не был достроен и власти не давали разрешения на проведение в нем ритуальных мероприятий. Несмотря на это, службы в здании проводились постоянно.
Напомним, в пригороде Иерусалима во время религиозного праздника под верующими обвалилась трибуна. Десятки человек упали с многометровой высоты на бетонный пол и обломки арматуры. Двое погибли - 40-летний мужчина и 12-летний мальчик. 219 пострадали - некоторые в больнице в критическом состоянии. Отметим, что уже второй подобный инцидент в стране за последнее время. Пару недель назад из-за обрушения трибуны во время религиозного фестиваля на горе Мерон погибли 44 человека.
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