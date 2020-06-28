Причина катастрофических паводков в Украине - глобальные климатические изменения

В западных регионах выпало огромное количество осадков за совсем небольшое время, что фактически и стало причиной затопления почти 300селений. По мнению экологов, распределение осадков во времени резко изменилось - теперь их годовая сумма может выпасть в одном только июне, а дальше наступит засуха. Кроме того, на ситуацию повлияли вырубка леса, застройка пойм и прибрежно-защитных полос. Наводнения уже признали сильнейшими за последние годы.



Согласно последним данным, уровень воды в реках постепенно спадает, однако подтопленными по-прежнему остаются сотни населенных пунктов. Люди до сих пор добираются до своих домов на лодках. Местами вода поднялась до 10 метров. Более 9 тысяч домов подтоплены, отрезаны от мира 19 сел. Власти Украины обратились к Евросоюзу и НАТО с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий масштабных наводнений. Финансовый ущерб от непогоды оценивается на сумму примерно $8,8 млн.