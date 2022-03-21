Причиной крушения самолета Boeing 737 в Китае мог стать отказ двигателя

Напомним, пассажирский самолет, следовавший из Куньмина в Гуанчжоу, потерпел крушение. На борту находилось более 130 человек. Предварительно все они погибли. Посольство Беларуси находится в постоянном контакте с компетентными органами КНР. К этому времени данные по иностранным гражданам на борту отсутствуют. На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы.