Причиной пожара на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге стал умышленный поджог

Умышленный поджог, по предварительным данным, стал причиной пожара на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей. По информации некоторых интернет-источников, пожар начался на верхних этажах - в помещениях, где производились резиновые лодки. Говорится в сообщении также и о том, что проблемы с пожарной безопасностью в историческом здании возникли в 2018: некие рабочие якобы срезали пожарные гидранты и распределители воды в коридорах. А руководство мануфактуры игнорировало все обращения арендаторов на эту тему. Напомним, пожар на "Невской мануфактуре" произошел днем 12 апреля. Огнем были охвачены 10 тыс. кв.м. При тушении пожара погиб один пожарный, еще трое пострадали.