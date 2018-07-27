Причиной пожаров в Греции могли стать поджоги

Напомним, в результате пожаров, которые вспыхнули к востоку от Афин в начале недели, погибло 82 человека, около 180 получили ранения. Кроме того, сотни человек числятся пропавшими без вести. Экстренные службы продолжают поисково-спасательные операции на суше и воде.