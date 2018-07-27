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Причиной пожаров в Греции могли стать поджоги

Об этом журналистам рассказал заместитель министра по делам защиты граждан Никос Тоскас.

Напомним, в результате пожаров, которые вспыхнули к востоку от Афин в начале недели, погибло 82 человека, около 180 получили ранения. Кроме того, сотни человек числятся пропавшими без вести. Экстренные службы продолжают поисково-спасательные операции на суше и воде.

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