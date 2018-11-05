Причиной разрушения индонезийского "Боинга" стал удар о воду

К такому выводу пришли эксперты. В момент соприкосновения с поверхностью Яванского моря двигатели лайнера работали на полную мощность, а скорость самолета была очень большой. При этом следов, указывающих на разгерметизацию судна в полете, не обнаружено. Спасатели продолжают поиск речевого самописца "Боинга". Сложность в том, что ящик зарыт в морском грунте, толщина которого не менее метра.