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Причиной разрушения индонезийского "Боинга" стал удар о воду

К такому выводу пришли эксперты. В момент соприкосновения с поверхностью Яванского моря двигатели лайнера работали на полную мощность, а скорость самолета была очень большой. При этом следов, указывающих на разгерметизацию судна в полете, не обнаружено. Спасатели продолжают поиск речевого самописца "Боинга". Сложность в том, что ящик зарыт в морском грунте, толщина которого не менее метра.

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