Причины крушения парома станут известны после изучения черных ящиков

Причиной крушения парома у берегов Северного Кипра могло стать столкновение судна с неизвестным объектом. Сообщается, что связь с паромом полностью прервалась через 35 минут после выхода из порта. Судно затонуло на глубине 514 м примерно в 2 км от побережья города Гирне.

Как сообщают турецкие СМИ, капитан заметил, что в переднюю часть судна начала поступать вода, и попытался срочно вернуться к берегу. Сделать это не удалось -вскоре паром опрокинулся. СМИ также пишут, что пассажиры заметили неладное примерно за 20 минут до того, как паром пошел ко дну, но капитан на их призывы повернуть не отреагировал.

Точные обстоятельства катастрофы станут известны после изучения черных ящиков. Проверяется и версия столкновения парома с неопознанным объектом. Тем временем продолжаются поиски 17 человек. По последним данным, погибли 8. Остальные спасены. Всего на судне было 267 человек.