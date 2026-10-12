Прием обращений на 11 языках и внедрение ИИ-помощников - как работает пекинская горячая линия 12345

Краткий пересказ от ИИ

В 2019 году Пекин начал масштабную реформу по оперативному реагированию на жалобы населения. В качестве основного канала связи власти города используют горячую линию "12345", которая обслуживает не только местных жителей, но также ориентирована на иностранцев, работающих и проживающих в столице КНР, став своего рода "китайской горячей линией" для помощи в решении жизненных трудностей, пишет cgtn.com.

Центр обслуживания горячей линии "12345" насчитывает 750 кол-центров, в которых 24/7 работают более чем 1700 операторов. Горячая линия выполняет множество функций в сфере городского управления - от консультаций по вопросам политики и приема предложений до сбора общественного мнения, мониторинга, ускорения обработки и отслеживания рисков.

Служба принимает обращения не только на китайском, но еще на 10 иностранных языках, а также по видеосвязи на языке жестов. Повседневные проблемы миллионов людей решаются благодаря интеллектуальному управлению обращениями, ИИ-помощникам операторов. Цифровые технологии помогают анализировать запросы, оперативно направлять их в соответствующие службы и переходить от реагирования на жалобы к предупреждению проблем.

Факт За более чем семь лет с начала реформы пекинская горячая линия "12345" приняла около 200 млн обращений граждан и предприятий. Показатели решения проблем и удовлетворенности пользователей стабильно превышают 97 %.

Объединение усилий различных ведомств для решения проблем

Проблема в одном районе может потребовать помощи нескольких ведомств и уровней власти. Местные чиновники часто знают, в чем проблема, но полномочия, опыт и ресурсы, необходимые для ее решения, могут находиться в другом месте. Горячая линия "12345", которая обрабатывает запросы граждан, жалобы жителей и административные запросы, позволяет им объединить эти ресурсы.

Находясь в рамках одной системы, городские районы и поселки могут обращаться к различным ведомствам для совместной работы. Первое ведомство, которому поручено рассмотрение дела, возглавляет работу, а остальные выполняют свою часть. Дела, которые не могут быть решены путем местной координации, могут быть переданы в органы власти районного или городского уровня, либо в ведомство, уполномоченное на решение данного вопроса.

К единой платформе "12345" подключены все 16 районов Пекина, 343 улицы и поселка, 65 муниципальных ведомств, а также десятки госучреждений и коммунальных предприятий. Таким образом исключаются бюрократические проволочки, и жалоба сразу попадает к конечному исполнителю.

Как пример - поселок Сунчжуан на востоке Пекина, где живут и работают тысячи художников, находятся галереи и арт-студии. Жители поселка столкнулись с проблемами водоснабжения. Обращения за помощью привели к совместной работе муниципальной комиссии по развитию и реформам с районным управлением водоснабжения и водохозяйственной компанией. Они модернизировали трубопроводы и подключили населенный пункт к муниципальной системе водоснабжения.

Таким образом, решение проблем на местном уровне становится общей ответственностью всех государственных ведомств. А обратная связь и оценка эффективности работы обеспечивают подотчетность.

Превентивные меры для предотвращения проблем

Однако оперативные меры лишь частично решают проблему, если одни и те же неполадки повторяются. Ведение учета жалоб помогает чиновникам выявлять закономерности и принимать меры до того, как жителям снова потребуется обращаться за помощью.

Ежегодные данные о зимних проблемах используют для планирования ремонта и модернизации систем отопления перед следующим отопительным сезоном. Во время ветреной холодной погоды в феврале 2025 года, например, городская тепловая компания использовала почасовые прогнозы для повышения температуры в сети и накопления тепла заранее. Сотрудники также анализировали жалобы, осматривали оборудование и проверяли температуру в домах. Цифровые технологии помогли использовать данные о прошлых жалобах и текущие прогнозы погоды для принятия превентивных мер.

С 2021 года действует инициатива "тема месяца": данные "12345" определяют приоритеты, а ведомства разбирают 2-3 повторяющиеся проблемы, сочетая цифровой анализ и полевые проверки. Так местный опыт (например, реконструкция старых жилых домов, принадлежащих госпредприятиям) выходит на уровень общенациональных рекомендаций регулятора.

Сотрудники районных служб, представители домовладельцев, сообщения жителей и фотографии очевидцев помогают выявлять потребности, выходящие за рамки звонков на горячую линию. А своевременное решение возникающих проблем позволяет ведомствам улучшать качество услуг для жителей, в том числе для тех, кому трудно обратиться за помощью.

Превращение повседневного опыта в эффективную политику

Иногда местным органам власти приходится работать на двух уровнях - разбирать каждый случай и связываться с позвонившими на горячую линию, а также параллельно выяснить причины проблемы, скорректировать политику и проверить, насколько эффективны внесенные изменения.

Наглядно иллюстрирует этот процесс реконструкция старых жилых домов, принадлежащих государственным предприятиям. Запросы жителей выявили пробел в политике: даже предприятиям, готовым к реконструкции жилья, не хватало четких указаний. Местные чиновники поднимали этот вопрос на разных уровнях, что привело к появлению новых указаний от государственного регулятора. В итоге предприятия получили четкие рекомендации для реконструкции, а простые граждане - инструмент для решения вопроса.

Опыт Пекина показывает, как повседневные проблемы жителей можно превратить в мощную силу для улучшения управления мегаполисом, а разрозненные ведомства - в одну глобальную эффективную систему.