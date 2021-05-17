Пригород Лос-Анджелеса объят пламенем - людей экстренно эвакуируют

Лесные пожары бушуют в Калифорнии. Пламенем охвачено более тысячи акров в пригороде Лос-Анджелеса. Жителей близлежащих районов экстренно эвакуируют. Огонь быстро распространяется - в регионе установилась сухая ветреная погода. На месте работают пожарные. Местный департамент полиции считает, что причиной катаклизма стал умышленный поджог. Ведется поиск злоумышленника.