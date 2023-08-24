"Пригожин был человеком сложной судьбы" - Путин выразил соболезнования после авиакатастрофы под Тверью

"Прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. Первичные данные говорят, что там находились сотрудники компании "Вагнер". Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли вклад в наше общее дело - борьбу с неонацистским режимом в Украине. Мы это помним, знаем и не забудем.

Пригожина я знал очень давно. Пригожин был человеком сложной судьбы, делал серьезные ошибки в жизни. Но добивался нужных результатов и для себя, и тогда, когда я просил его об этом для общего дела, как в последние месяцы. Талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране, в Африке.Что точно совершенно, мне докладывал сегодня с утра руководитель Следственного комитета, они начали предварительное расследование этого происшествия, и оно будет проведено в полном объеме и до конца. Здесь нет никаких сомнений. Посмотрим, что скажут следователи в ближайшее время. А сейчас проводятся технические и генетические экспертизы".