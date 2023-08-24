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"Пригожин был человеком сложной судьбы" - Путин выразил соболезнования после авиакатастрофы под Тверью
В Беларуси продолжают следить за расследованием обстоятельств крушения гражданского самолета Embraer в Тверской области России.
На данный момент извлечены останки всех десяти погибших, они доставлены в Тверское бюро судмедэкспертизы, сейчас с останками работают специалисты. На месте крушения - под селом Куженкино - продолжают работать криминалисты. Ведется поиск черных ящиков самолета.
Очевидцы рассказывали о пожаре, возникшем в результате падения борта, а специалисты отмечают большой разброс обломков самолета, это осложняет поиск.
Соболезнования семьям погибших сегодня выразил президент России Владимир Путин.
"Прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия.Первичные данные говорят, что там находились сотрудники компании "Вагнер". Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли вклад в наше общее дело - борьбу с неонацистским режимом в Украине. Мы это помним, знаем и не забудем.
Пригожина я знал очень давно. Пригожин был человеком сложной судьбы, делал серьезные ошибки в жизни. Но добивался нужных результатов и для себя, и тогда, когда я просил его об этом для общего дела, как в последние месяцы. Талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране, в Африке.Что точно совершенно, мне докладывал сегодня с утра руководитель Следственного комитета, они начали предварительное расследование этого происшествия, и оно будет проведено в полном объеме и до конца. Здесь нет никаких сомнений. Посмотрим, что скажут следователи в ближайшее время. А сейчас проводятся технические и генетические экспертизы".
Выполнение полета осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке. По информации Росавиации, разбившийся самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках. Следственный комитет России возбудил уголовное дело онарушении правил безопасности и эксплуатации транспортного средства. Расследование проводит специально созданная комиссия Росавиации.
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