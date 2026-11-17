Приграничные районы Эстонии могут столкнуться с социальными проблемами. Энергетический концерн Eesti Energia собирается уволить около 300 работников в сланцевой промышленности.

Эксперты опасаются, что это значительно повлияет на муниципальные бюджеты и может привести к серьезным экономическим и социальным последствиям.

Особенно сложная ситуация ожидается в Нарве. По предварительным оценкам, город потеряет 140 налогоплательщиков, а дефицит бюджета составит 2,5 млн евро.