Приграничье Финляндии столкнулось с безработицей после закрытия границы с РФ

Решение финских властей о закрытии границы с Россией спровоцировало увеличение уровня безработицы в приграничных районах Финляндии. Наиболее ощутимый удар пришелся по сфере туризма и предприятиям малого бизнеса. Такое заявление сделал Яури Варвикко, возглавляющий финскую общественную организацию Naapuriseura.

"Во многих городах приграничных районов наблюдается высокий уровень безработицы, а многие предприятия, ориентированные на туризм, обанкротились или закрылись", - сообщил он.

Он подчеркнул, что закрытие границы особенно сильно сказалось на предпринимательской деятельности и туристической отрасли Восточной Финляндии, которые ранее были в значительной степени ориентированы на поток путешественников из РФ.

Фото: magnific.com