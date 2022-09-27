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Приложение "ВКонтакте" пропало из AppStore

Приложение "ВКонтакте" пропало из AppStore

Приложение социальной сети "ВКонтакте" нельзя найти в магазине приложений для iOS AppStore, пишет БелТА.

Также в магазине приложений больше нельзя скачать музыкальный сервис "VK Музыка". Приложения "VK Клипы" и "Мессенджер" продолжают работать.

Представители компании VK направили Apple запрос на предоставление пояснений о причинах удаления приложений холдинга из AppStore.

Фото:pixabay.com

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