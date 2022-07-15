Принимающие семьи устали от беженцев из Украины - какой этап следующий?

Европейская гостеприимность понемногу сворачивается. Принимающим семьям надоели беженцы из Украины, об этом пишет швейцарская газета "Блик". Признавать это вынуждены даже чиновники. Они заявляют, что в семьях "наблюдается определенное беспокойство" и "признаки усталости". Остается ждать следующего этапа, как это уже происходило во многих странах Европы. Сначала сокращение пособий, потом переселение из комфортабельных гостиниц в более экономные жилища.