Принц Чарльз справился с коронавирусом

Принц Чарльз завершил семидневную самоизоляцию из-за коронавируса. COVID-19 в легкой форме у него диагностировали 25 марта. Сейчас все в порядке, и наследник британского престола возобновит свои встречи. А вот его супруга герцогиня Корнуольская Камилла до конца недели будет находиться на обязательном карантине.