ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Принц Чарльз заразился коронавирусом

Коронавирус добрался и до короны! Тест на COVID-19 оказался положительным у принца Чарльза. Заболевание протекает в легкой форме, сам принц остается в добром здравии. Сейчас он и его супруга помещены на карантин в своем поместье в Шотландии.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все